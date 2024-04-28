ЦАХАЛ нанес новый удар по позициям «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый удар по позициям «Хезболлы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Сообщается об ударе по военной инфраструктуре «Хезболлы» в окрестностях Маркаба и около поселка Саруббин на юге Ливана. Удар был нанесен авиацией Израиля.

До этого сообщалось, что Израиль и «Хезболла» усиливают эскалацию, чтобы не допустить масштабной войны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.