Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада тестируют Россию «на слабо», поставляя Украине новые ракеты. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Отвечая на вопрос журналиста Песков заявил о панике у стран Запада, поэтому они продолжают поставлять оружие Украине. Россия же должна продолжать свои действия.

«То, что та сторона будет тестировать нас «на слабо», это однозначно. Нам главное это «слабо» никогда не показать», — сказал Песков.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новые поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа в ближайшие месяцы «помогут Украине сопротивляться».

По его мнению, победа российской стороны в конфликте может привести к дестабилизации ситуации для Румынии, Молдавии и Польши на десятилетия. Макрон подчеркнул, что в данной ситуации на карту поставлено будущее Европы.

Сообщалось также, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на $6 миллиардов.

Ранее в Пентагоне заявили о возможных поставках на Украину ЗРК Patriot.