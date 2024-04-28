Человек в камуфляже прострелил бедро и палец прохожему в Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области неизвестный в камуфляже прострелил бедро и палец случайному прохожему. Об этом сообщает новостной портал 47News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Согласно информации ресурса, ночью в районную полицию поступило сообщение от мужчины, который обратился за врачебной помощью с огнестрельным ранением бедра и переломом пальца, идентифицированными медиками как повреждения от травматического оружия.

По словам пострадавшего, возле панельной пятиэтажки на улице Нарвской в Луге в него выстрелил неизвестный, одетый в камуфляж. Он уточнил, что ни с кем не ссорился и в перепалки не вступал.

«Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — указывается в материале.

Незадолго до этого в Карелии неизвестные выстрелили в подростка на улице. Двое подростков шли по улице, когда одному из них пуля прилетела в лоб. После осмотра и извлечения пули, пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в торговом центре в Турции произошел конфликт с применением оружия.