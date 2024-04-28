Россиян предупредили о мошенничестве в дачный сезон

Россияне с началом дачного сезона могут столкнуться с разными видами сезонного обмана. Об этом рассказала РИА Новости куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«С началом дачно-посадочных работ ежегодно наблюдается рост сезонных жалоб на обман, с которым сталкиваются дачники при покупке семян, рассады, растений в интернете», — рассказала она.

Есть несколько видов жалоб. Например, покупателю вместо растения могут привезти просто землю или не то, что было заказано. Иногда обман становится очевидным только после «прорастания» покупки. Чаще всего продавцы отказываются менять товар, некоторые вовсе решают заблокировать покупателя.

Специалисты отмечают, что привлечь мошенников к ответственности в данном случае крайне сложно.

До этого председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что в преддверии 9 Мая мошенники могут создавать посты со сбором средств для ветеранов.

В период майских праздников злоумышленники также могут рассылать сообщения с предложением приобрести путевку по «выгодной цене», а также создавать фейковые сайты по продаже билетов.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенничества с полисом ОМС.