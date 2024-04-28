Жители города в Одесской области выступили против его переименования

Украинцы, проживающие в городе Южный Одесской области, не хотят переименования своего населенного пункта в Порт-Аненталь. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Степана Чернявского.

«Ко мне обратились мои избиратели из общины Южного, которые не удовлетворены этим названием, я вмешался в этот процесс», — заявил парламентарий.

По словам Чернявского, на следующей неделе он приедет пообщаться с электоратом, чтобы выбрать для Южного название, которое устроит всех. Законопроект, согласно которому Южный должен был получить другое наименование, сняли с рассмотрения в Раде.

Отмечается, что Южный хотят переименовать, так как его название происходит из русского языка. В итоге его решили назвать в честь поселения немецких колонистов — Порт-Аненталь.

26 апреля в украинском городе Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам. Монумент был установлен почти 40 лет назад, на его месте планируют открыть музей.

Ранее депутаты Одессы отказались переименовывать проспект Гагарина.