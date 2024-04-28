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Сын Вячеслава Зайцева снова попал в больницу

Сын Вячеслава Зайцева Егор был госпитализирован из-за проблем с сердцем

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Yegor Yez Zaitsev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын Вячеслава Зайцева Егор сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о госпитализации.

Зайцев-младший находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем. Он опубликовал фото из больницы.

«Что за качели: гемоглобин сам стал 110, а душит тахикардия?» — отметил сын модельера.

В комментариях поклонники и друзья передали слова поддержки.

«Тоже было такое. Диета и ходьба (много ходьбы) и все нормален. Здоровья, Егор», — написал пользователь сети.

В начале февраля сообщалось, что у Зайцева-младшего врачи обнаружили образования в толстом отделе кишечника в ходе обследования. Помимо этого, медики нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Также у сына модельера завышены многие показатели в крови, что может быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

20 марта стало известно, что Зайцева-младшего госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологического заболевания. Мужчине потребовалось повторное переливание крови из-за тяжелой анемии.

22 марта Зайцева-младшего выписали из больницы с циррозом печени.

Ранее звезда «Людей Икс» удалила обе груди из-за рака.

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