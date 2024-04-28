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Названа причина отмены визита Эрдогана в США

Т24: Эрдоган мог отменить визит в США из-за грядущей операции в Ираке

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Michael Varaklas/AP

Срыв майской поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенные Штаты может быть связан с разногласиями стран по ситуации в Ираке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Т24.

Автор материала в турецкой газете предполагает, что США могли негативно воспринять возможную операцию Турции в Ираке, а также разошлись с Анкарой в представлении по поводу будущего страны и присутствия в ней и Сирии членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Кроме того, пишет газета, есть вероятность, что Турции не понравились встречные требования Штатов в сфере безопасности. Также Вашингтон мог подвергнуть критике просьбу Анкары отменить американские тарифы на железо и сталь в размере 25%.

Об отмене визита Эрдогана в США стало известно 26 апреля. Соответствующими данными поделилось агентство Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Позднее эту информацию подтвердили в Белом доме и министерстве иностранных дел Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не заставят его замолчать.

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