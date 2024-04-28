Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Башкирский самокатчик нокаутировал мужчину, угрожавшего соседям отверткой

В Нефтекамске самокатчик расправился с мужчиной, угрожавшим соседям отверткой

В Нефтекамске самокатчик расправился с мужчиной, который угрожал местным жителям. Об этом сообщил Telegram-канал «Нефть на Каме».

«Жители дома по проспекту Комсомольский 35 вынуждены соседствовать с неадекватным соседом. Периодически этот товарищ в пьяном состоянии пытается терроризировать двор и даже угрожает расправой неугодным соседям», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина угрожает соседям и показывает в камеру домофона отвертку. Затем он вступил в конфликт с самокатчиком, стоящим неподалеку, и также стал угрожать ему инструментом. После этого пользователь СИМ подошел к мужчине и ударил его ногой по голове, тот упал на землю. Самокатчик выбросил отвертку. По данным канала, мужчина подал заявление на водителя самоката. Местные жители встали на сторону молодого человека и готовят ходатайство в его защиту.

До этого в Краснодаре мужчина со спины ударил пожилого таксиста кулаком в голову. Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. На кадрах видно, что пожилой таксист получил удар по голове, когда собирался сесть обратно в автомобиль. По данным канала, после этого другой мужчина подбежал разнять конфликтующих, но в ответ услышал угрозы от нападавшего. В частности, мужчине пообещали, что его «закопают на месте».

Ранее был назван виновник ДТП с блогером Асхабом Тамаевым в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами