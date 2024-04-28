Башкирский самокатчик нокаутировал мужчину, угрожавшего соседям отверткой

В Нефтекамске самокатчик расправился с мужчиной, который угрожал местным жителям. Об этом сообщил Telegram-канал «Нефть на Каме».

«Жители дома по проспекту Комсомольский 35 вынуждены соседствовать с неадекватным соседом. Периодически этот товарищ в пьяном состоянии пытается терроризировать двор и даже угрожает расправой неугодным соседям», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина угрожает соседям и показывает в камеру домофона отвертку. Затем он вступил в конфликт с самокатчиком, стоящим неподалеку, и также стал угрожать ему инструментом. После этого пользователь СИМ подошел к мужчине и ударил его ногой по голове, тот упал на землю. Самокатчик выбросил отвертку. По данным канала, мужчина подал заявление на водителя самоката. Местные жители встали на сторону молодого человека и готовят ходатайство в его защиту.

До этого в Краснодаре мужчина со спины ударил пожилого таксиста кулаком в голову. Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. На кадрах видно, что пожилой таксист получил удар по голове, когда собирался сесть обратно в автомобиль. По данным канала, после этого другой мужчина подбежал разнять конфликтующих, но в ответ услышал угрозы от нападавшего. В частности, мужчине пообещали, что его «закопают на месте».

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