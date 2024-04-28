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МЭА ожидает взрывного роста сектора электромобилей в этом году

МЭА: доля электромобилей в продажах составит 50% в Китае, 25% в ЕС, 11% в США

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«Газета.Ru»

Бум продаж электромобилей ожидается в 2024 году, и они будут все больше подрывать спрос на нефть. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Оно отмечает, что доступность электрокаров и развитие инфраструктуры зарядных станций будут ключевыми факторами для дальнейшего роста этого сектора.

В следующем году покупки электрических машин достигнут 17 миллионов единиц по сравнению с 14 миллионами в 2023-м. Более 20% всех новых автомобилей в мире будут работать на электротяге. При этом около 10 миллионов электромобилей будет реализовано в Китае.

Ожидаемый быстрый рост парка электрокаров означает, что спрос на нефть для автотранспорта достигнет пика примерно в 2025 году, предупреждает МЭА. Если страны реализуют заявленные энергетическую и климатическую политику, к 2030 году мировой спрос на нефть сократится на 6 млн баррелей в сутки, а к 2035-му — на 11 млн баррелей, или более чем на 10% от нынешнего общего потребления «черного золота».

Доля электрокаров в общем объеме покупок новых машин серьезно разнится по регионам. В Китае она составит почти половину, в Европе — около четверти, а в США — лишь одну девятую, ожидает МЭА. Слабый прогресс в Европе связан с «общими мрачными перспективами продаж легковых автомобилей и постепенной отменой субсидий в ряде стран».

Несмотря на снижение цен на аккумуляторы, рост конкуренции и эффект масштаба для автопроизводителей, машины с ДВС пока остаются более доступными в Европе и США, чем электромобили. В Китае же в 2023 году около двух третей проданных электрокаров были дешевле своих традиционных аналогов.

Одной из ключевых проблем станет создание к 2035 году масштабной сети зарядных станций — ее мощности должны вырасти в шесть раз по сравнению с нынешним уровнем, чтобы удовлетворить растущий спрос, предупреждает МЭА.

До этого Илон Маск передумал строить новые заводы Tesla.

Ранее были названы самые удобные регионы для водителей электрокаров.

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