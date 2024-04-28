Делегация ХАМАС отправится в Каир на переговоры о прекращении огня в Газе

Делегация представителей палестинского движения ХАМАС 29 апреля посетит Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Делегация ХАМАС посетит Каир в понедельник для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что делегация обсудит предложенное посредниками прекращение огня в регионе, а также ответ Израиля на варианты урегулирования палестино-израильского конфликта.

До этого портал Axios сообщал, что очередное предложение Израиля по сделке об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС предполагает «восстановление долгосрочного спокойствия» в секторе Газа.

Ранее отряды «Хезболлы» обстреляли базу ВВС Израиля.