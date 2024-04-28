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Сергей Соседов ответил на обвинения, что морит себя голодом

Телеведущий Сергей Соседов заявил, что худой из-за генетики

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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов опроверг в беседе с Prozvezd, что морит себя голодом ради фигуры.

Соседов уверил, что прекрасно питается. Телеведущий рассказал, что очень худой из-за генетики. По словам критика, его дедушки были высокими и худыми, а родители – стройными.

«Мне не в кого просто быть полным», — отметил телеведущий.

Соседов рассказал, что в 16 лет весил 62 килограмма, а сейчас, когда ему 55 лет, — 64 килограмма.

«Питаюсь я очень хорошо и люблю поесть. Я должен быть сытым. Иначе становлюсь злым и не могу ничем заниматься. У меня первая группа крови — «кровь охотника». Поэтому я должен быть сытым. Очень люблю мясо: моя мама прекрасно его готовит!» — поделился критик.

В апреле Сергей Соседов заявил, что ни за что не поверит в гастрольный тур певицы Аллы Пугачевой по Европе.

По мнению Соседова, кто-то из круга Пугачевой «вбрасывает» информацию о ее гастролях ради пиара. Он заявил, что Примадонна давно не поет, а ее карьера закончилась. Телеведущий отметил, что артистка «с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году».

Ранее Соседов пожаловался, что его «убрали» из телешоу «За гранью».

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