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Песков: изъятие активов РФ добьет западную экономику

Песков: изъятие активов РФ вобьет гвоздь в гроб западной экономической системы

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС и США об изъятии российских активов станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономической системы. Кадры с интервью Пескова выложил Павел Зарубин в своем Telegram-канале

«Это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что репутация может быть уничтожена «за одну ночь» и восстанавливаться десятилетиями, и конфискация российских активов станет большим ударом по западной репутации и заставит страны поставить под сомнение целесообразность хранения госрезервов в долларах и евро.

По словам Пескова, на такое решение Россия ответит, «бесконечно» отстаивая свое право на опротестование этого решения в суде. Кроме того, оно повлияет на средства западных стран в России.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки», в том числе США, в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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