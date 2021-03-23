Число жертв стрельбы в Колорадо выросло до десяти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Carlos Barria/Reuters

Не менее десяти человек, в том числе один полицейский, погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Такое заявление сделала глава местной полиции Марис Херольд.

Новость дополняется.