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10 погибших: кадры с места стрельбы в Колорадо

В результате стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо, погибли 10 человек, передает телеканал Denver7. Одной из жертв стрельбы стал 51-летний сотрудник полиции Эрик Талли, он был первым, кто прибыл на место происшествия спустя несколько минут после первых звонков в экстренные службы.

В офисе прокурора сообщили, что предполагаемый стрелок задержан, с ним ведутся следственные действия. На месте происшествия журналисты видели, как полиция выводила из здания человека с голым торсом и окровавленной ногой в наручниках. Мотивы преступника пока не установлены.

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Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Женщина, успевшая выбежать с сыном из супермаркета King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, во время стрельбы, 22 марта 2021 года Женщина, успевшая выбежать с сыном из супермаркета King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, во время стрельбы, 22 марта 2021 года
Сотрудники полиции на парковке супермаркета в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года Сотрудники полиции на парковке супермаркета в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Полиция во время следственных действий в одном из домов Боулдера, штат Колорадо, после стрельбы в супермаркете King Soopers, 22 марта 2021 года Полиция во время следственных действий в одном из домов Боулдера, штат Колорадо, после стрельбы в супермаркете King Soopers, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
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Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Женщина, успевшая выбежать с сыном из супермаркета King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, во время стрельбы, 22 марта 2021 года
Сотрудники полиции на парковке супермаркета в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Разбитые стекла в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, после инцидента со стрельбой, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Тактическое подразделение полиции на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
Полиция во время следственных действий в одном из домов Боулдера, штат Колорадо, после стрельбы в супермаркете King Soopers, 22 марта 2021 года
Экстренные службы на месте стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, 22 марта 2021 года
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