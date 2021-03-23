Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 12 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии пересекло отметку в 12 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бразильский Минздрав.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 49 293 инфицированных человека.

При этом общее число случаев заражений COVID-19 в Бразилии увеличилось до 12 047 526. Жертвами болезни стали 295 425 человек. За последние 24 часа умерли 1 383 пациента.

По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место после США по числу выявленных случаев COVID-19. На третьем месте находится Индия.

Ранее сообщалось, что в Бразилии начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca.