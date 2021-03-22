Бизнесмен Шпигель госпитализирован из здания суда

Бизнесмен Борис Шпигель был госпитализирован из здания Басманного суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела о коррупции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за ухудшения состояния здоровья Шпигеля суд не смог принять решение о его аресте. Агентство уточняет, что сотрудники суда вызвали врачей обвиняемому, вынесли его на носилках и поместили в карету скорой помощи.

В суде заявили, что решение о его аресте перенесено на 15:00 мск 23 марта.

Ранее агентство сообщило об аресте жены обвиняемого Евгении Шпигель по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

22 марта Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам обвинение в получении и даче взяток в размере более 31 млн рублей. Помимо Белозерцева фигурантами дела стали глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.