Стало известно о состоянии девочки, найденной в квартире с умершей матерью

Жизни и здоровью годовалой девочки, которая провела несколько дней в квартире с умершей матерью, ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент труда и социальной защиты населения.

«Сейчас ребенок находится в больнице, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после выписки из больницы будет решено, с кем девочка будет жить. Специалисты соцзащиты поддерживают связь с бабушкой и оказывают ей психологическую поддержку. Кроме того, семья получит социальную помощь.

В пресс-службе уточнили, что семья является многодетной. Старшие дети находятся вместе с отцом. Семья считалась находящейся в трудной жизненной ситуации, ей оказывалась помощь.

Ранее стало известно, что в Москве годовалый ребенок провел несколько дней в квартире с мертвой матерью, его госпитализировали. Причины смерти матери выясняются.