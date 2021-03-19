В России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9 699 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

До этого в стране было выявлено 9 803 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 13% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 443 пациента, полностью выздоровели 12 337 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа вывили в Москве (1 809), Санкт-Петербурге (921), Московской области (605), Нижегородской области (348) и Ростовской области (242).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 437 938 случаев коронавирусной инфекции, из них 94 267 — с летальным исходом. Вылечились 4 049 373 человека.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в России стабилизировалась. Она отметила, что число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки.