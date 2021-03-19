СМИ: подозреваемые в шпионаже в пользу России задержаны в Болгарии

Несколько человек задержаны в Софии по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники.

По данным источников, подозреваемые были задержаны в ходе специальной операции Государственного агентства национальной безопасности.

«Прокуратура и МВД не подтверждают, но не опровергают информацию», – указано в сообщении.

Как рассказал источник болгарскому порталу «24 часа», задержанные не являются россиянами.

Телеканал bTV Новините также со ссылкой на источники сообщает, что один из подозреваемых был задержан на трассе «Тракия». В рамках операции сотрудники болгарских правоохранительных органов проверяли документы у всех выезжающих из Софии по этой магистрали в направлении Пловдива.

В январе текущего года в шпионаже в пользу России обвинили двух граждан Латвии.