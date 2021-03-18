Чиновник удивился, что орловчане отказываются работать за 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился, что жители региона отказываются работать за 15 тысяч рублей, пишет портал «Орловские новости».

Заявление об этом он сделал на заседании комитета областного Совета народных депутатов.

Чиновник отметил, что гражданам предлагаются вакансии, в которых указаны не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. «Но все-равно люди отказываются почему-то», — заявил Сотников.

Он посетовал, что многие орловчане выбирают в качестве места работы Москву, где зарплата в разы выше. Вместе с тем госслужащий надеется, что люди вернутся Орловскую область, так как в регионе зарплата «белая», а в столице, зачастую, «черная».

В беседе с телеканалом РЕН ТВ Сотников объяснил свое заявление тем фактом, что в списке предлагаемых вакансий есть такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.

Он подчеркнул, что условия труда, и фактор личных предпочтений человека являются важными составляющими хорошей вакансии.

Местный портал также сообщил, что согласно налоговой декларации, за 2019 год Сотников заработал 993,7 тыс. руб. Таким образом, ежемесячно он получал доход в размере 82 тыс. руб.