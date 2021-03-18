В Москве в четверг ожидается до +4°С

В Москве в четверг, 18 марта, ожидается облачность, небольшие осадки и местами гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +2°С — +4°С. Прогнозируется ветер разных направлений со скоростью 2 — 7 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -4°С — -2°С, скорость северного ветра составит 2 — 7 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 746 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.