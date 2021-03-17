В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ, находящегося в федеральном розыске

В Новосибирске задержали беглого бывшего сотрудника ГУ Генштаба РФ (бывший ГРУ) Валерия Вобликова, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Алтайскому краю.

«Осужденный Вобликов В.Г. заключен под стражу. В дальнейшем он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение», — сообщили в управлении.

Бывший военный разведчик обвиняется в разбойном нападения на фермера, в котором 51-летний Вобликов участвовал как организатор. На время суда он был помещен под домашний арест.

Несмотря на первоначальный приговор — 7 лет 10 месяцев лишения свободы — Вобликов был освобожден от наказания по состоянию здоровья: у мужчины серьезные проблемы со зрением.

Однако 5 марта суд высшей инстанции, по апелляции прокураторы, постановил ужесточить приговор до 10 лет лишения свободы и взять экс-разведчика под стражу. Отсутствующий на заседании Вобликов подался в бега, будучи под наблюдением через браслет на ноге.

Экс-разведчик в начале 2000-х годов собрал банду, занимавшуюся грабежами в Новосибирске. Вобликов уже привлекался к уголовной ответственности и получил в 2006 году 19 лет колонии, но вышел раньше по состоянию здоровья.