В Адыгее предотвратили теракт

Сотрудники федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Адыгее, его намеревался устроить сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Отмечается, что злоумышленником оказался выходец из Центрально-Азиатского региона, он хотел напасть на места массового пребывания людей.

На месте проживания подозреваемого нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ, а также карту Майкопа «с объектами террористических устремлений».

Кроме того, в смартфоне задержанного обнаружили достаточное количество террористического контента, также у мужчины были поддельные миграционные документы.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о «приготовлении к террористическому акту».

Ранее сообщалось, что в Дагестане предотвратили теракт.