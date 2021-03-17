В Москве в среду ожидается до +4°С

В Москве в среду, 17 марта, ожидается облачность с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +2°С — +4°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 9 — 14 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -4°С — -2°С, скорость ветра изменится на 2 — 7 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Синоптики также предупредили об образовании гололедицы на дорогах.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.