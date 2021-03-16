Греция назвала условия въезда в страну для российских туристов
Власти Греции назвали три условия въезда российских туристов, сообщает «Интерфакс».
Посетить страну можно будет при соблюдении одного из трех условий. Турист должен быть привит российской вакциной от коронавируса, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.
«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — заявил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
Агентство приводит слова министра туризма Греции Николаоса Крикоса о том, что норма в 500 человек отменится, как только эпидемические показатели покажут, что нет никаких угроз.
Эфстатиу добавил, что в Греции вакцинация проходит быстро, и пообещал, что через два месяца сотрудники туристической отрасли будут привиты. Он также сказал, что в стране ждут хорошего притока российских туристов.
Ранее стало известно, что Греция откроется для туристов с 14 мая.