В Кремле отреагировали на давление США на Бразилию при покупке вакцины «Спутник V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о том, что США оказывали давление на Бразилию, чтобы страна отказалась от покупки российской вакцины «Спутник V».

«У нас есть спрос, и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже, наверное, каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение — речь идет о внешнем давлении или жизнях собственных граждан», — сказал он.

Ранее на странице Twitter российского препарата была опубликована выдержка из доклада Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) США, где сказано, что американские чиновники убеждали Бразилию отказаться от закупки «Спутника V».