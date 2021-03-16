В Москве во вторник ожидается до +5°С

В Москве во вторник, 15 марта, синоптики пообещали до +5°С. В столичном небе будет облачно. В городе ожидаются небольшие осадки и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3...5°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Ветер подует юго-восточный 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.