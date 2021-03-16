Суд восстановил обязательства россиянки Осиповой по привозу детей в США
Антон Демидов
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Апелляционный суд постановил отменить прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства россиянки Богданы Осиповой, отсидевшая срок за похищение собственного ребенка, по привозу ее несовершеннолетних детей в США, передает РИА «Новости».
Как сообщается, женщине отказали в приостановке соответствующих обязательств, которые являлись условием ее освобождения.
Российская гражданка в ходатайстве в апелляционный суд, в котором рассматривается ее дело, попросила снять условия условно-досрочного освобождения, которые требовали от нее способствовать приезду детей в США.