Стало известно о состоянии пострадавших в авиакатастрофе с Ан-26 в Алма-Ате

Два пострадавших человека в авиакатастрофе с Ан-26 рядом с аэропортом Алма-Аты находятся в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской клинической больницы №4.

«Оба в реанимации. Врачи занимаются ими. Пока другой информации нет», — рассказали в медучреждении.

В пресс-службе городского управления общественного здоровья в свою очередь сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у них травмы и переломы.

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26, предварительно, принадлежащий погранслужбе Казахстана. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения самолета.