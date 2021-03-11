Китай продолжит работать с ВОЗ для выяснения происхождения COVID-19

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что китайская сторона намерена продолжить сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения по вопросу происхождения коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано в рамках пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

По его словам, китайские власти поддерживают старания специалистов ВОЗ по проведению расследования и поиску источника происхождения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что ВОЗ отказалась от публикации предварительного доклада по итогам поездки в Ухань.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.