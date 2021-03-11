Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление во время проверки данных о подготовке террористических атак. Об этом сообщает ТАСС.

В оперштабе подчеркнули, что в Советском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции.

Данное решение было принято начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан в 10.15 мск.

Ранее в Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидировали две ячейки экстремистов.