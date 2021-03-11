Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале
Ника Пикекатлет
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В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление во время проверки данных о подготовке террористических атак. Об этом сообщает ТАСС.
В оперштабе подчеркнули, что в Советском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции.
Данное решение было принято начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан в 10.15 мск.
Ранее в Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидировали две ячейки экстремистов.
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