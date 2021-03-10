Попова заявила, что отказываться от масок пока нельзя

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, отказываться от масок пока нельзя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно», — сказала Попова.

По ее словам, сохраняются риски из-за возвращения россиян из-за границы после праздников и снятия коронавирусных ограничений в регионах.

Ранее ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за неделю на 2%.

В России коронавирусом заразились 4 351 553, выздоровели 3 945 527, скончались 90 275 человек.