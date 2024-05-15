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В МИД РФ заявили, что власти заранее готовились к запрету ввоза урана в США

Замглавы МИД Рябков: РФ заранее просчитывала запрет на импорт ее урана в США

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МИД РФ

Российские власти просчитывали ситуацию с запретом на импорт урана из РФ в США, поэтому готовы найти способы обеспечить устойчивость соответствующего рынка сбыта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что в последнее время все шло к подобному решению Вашингтона. При этом, по его словам, последние действия американского руководства продемонстрировали «новую степень падения» в его погоне за нанесением ущерба российской экономике.

«Ситуация с запретом на импорт урановой продукции нами просчитывалась. Найдем возможности, как обеспечить устойчивость рынка сбыта и как оградить российскую атомную отрасль <…> от негативных последствий подобного рода», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что антироссийская позиция затуманивает США разум и заставляет «стрелять себе в ногу». Как сказал замглавы МИД РФ, в результате американская сторона навредит только самой себе.

В то же время дипломат обратил внимание, что абсурдные идеи для санкций обычно появляются в среде «политических маргиналов» современных США. Уже после эти планы становятся часть официальной политики Вашингтона.

«Сейчас в Вашингтоне с упоением обсуждают тему, как бы лучше своровать российские деньги и отдать их Киеву, и при этом изобразить, что это шулерство — вовсе не шулерство, а отстаивание высоких идеалов», — подытожил Рябков, имея в виду попытки конфисковать замороженные активы РФ.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете ввоза российского урана на территорию страны. Речь идет о необлученном и низкообогащенном уране.

Ранее в Кремле прокомментировали запрет на импорт урана из РФ в США.

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