В Саратове россияне с помощью угроз продавали людям машины по завышенной стоимости

В Саратовской области суд вынес приговор преступникам, которые продавали машины по мошеннической схеме. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фигурантами процесса стали 12 человек в возрасте от 24 до 40 лет. По версии правоохранителей, в 2020-2021 годах подсудимые организовали преступное сообщество для того, чтобы продавать автомобили по завышенной стоимости.

Они зарегистрировали ООО с двумя филиалами и устанавливали привлекательные цены на машины. Когда клиенты приходили посмотреть на желаемую модель, выяснялось, что ее нет. С помощью угроз, психологического давления и штрафов людей вынуждали покупать те автомобили, которые были в наличии. Цена на них была завышенной.

«Всего 68 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 31 млн рублей. В судебном заседании подсудимые вину признали частично», – сообщается в публикации.

Организаторов приговорили к срокам от 6,5 до 15 лет лишения свободы, участники отправятся в колонию на сроки от трех до 7,5 лет.

«Девяти виновным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев», – поделились в ведомстве.

Одна из осужденных не отправится в колонию в ближайшее время из-за того, что ее ребенку еще нет 14 лет. В ее случае суд применил отсрочку.

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