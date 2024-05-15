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Даудов после совещания с Кадыровым сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни

Магомед Даудов объявил о сложении полномочий председателя парламента Чечни

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Магомед Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он принял такое решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — сказал Даудов журналистам.

Даудов был спикером чеченского парламента в течение девяти лет.

Чем он будет заниматься после сложения полномочий спикера, Даудов журналистам не сообщил.

По мнению ряда журналистов и политологов, Даудов является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В феврале старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. 18-летний юноша также получил высшую награду республики.

Ранее Даудову присвоили звание генерал-майора.

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