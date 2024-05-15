Ситуация с паводком в Тюменской области снова обострилась из-за половодья на Иртыше. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, наполняемая водами реки Ишим река Иртыш быстро прибывает в Вагайском районе.

«Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов», — отметил Моор.

Глава области заявил, что на гидропосту в Омской области в населенном пункте Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см, эта вода придет и в Вагайский район.

14 мая начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко заявила, что уровень воды в Иртыше в Усть-Ишиме Омской области, где из-за паводка ввели режим ЧС, превысил рекордный за последние восемь лет показатель.

11 мая в Усть-Ишимском районе Омской области подмыло построенную для защиты от паводка земляную насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту. Спустя сутки власти Омской области ввели режим ЧС регионального значения в девяти населенных пунктах Усть-Ишимского района. С территорий, находящихся в зоне подтопления, начали эвакуировать женщин и детей. Глава региона Виталий Хоценко при этом отметил, что ситуация хоть и сложная, однако контролируемая.

Ранее в Омской области чиновник назвал «клоунами» пострадавших от паводка.