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В РАНХиГС больше недели не работает официальный сайт

«Осторожно, новости»: у РАНХиГС с 7 мая не работает официальный сайт

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Максим Блинов/РИА Новости

У президентской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) с 7 мая перестал работать сайт, информационная система, а также WI-FI на территории московского кампуса. Об этом рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости» студенты вуза.

По словам учащихся, из-за технической неполадки им приходится обучаться в дистанционном формате до 19 мая. Они отметили, что ‎«лег» в том числе сервис, который отвечал за бронирование аудиторий для очных занятий‎. На главной странице РАНХиГСа есть сообщение, что в академии разрабатывают новый сайт.

Студенты отметили, что особенно пострадал московский филиал президентской академии. В других регионах студенты могут пользоваться местным сайтом.

При этом студенты не знают, как из-за такой неполадки они будут сдавать сессию, а в деканате не отвечают на вопросы по этому поводу. Сейчас, по словам учащихся, в РАНХиГСе обсуждают возможность продления дистанционного обучения.

Что стало причиной сбоев — неизвестно. Еще в июле 2022 году РАНХиГС подвергался кибератакам, тогда в профильных Telegram-каналах писали, что хакеры украли базы с персональными данными.

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