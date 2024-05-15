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Крупный бык попытался забодать туристку и попал на видео

В Мексике бык пытался забодать туристку на глазах очевидцев

В Мексике крупный бык чуть не забодал туристку на пляже и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на пляже Ля Фортуна. На видео с места происшествия видно, как туристка предпринимает попытку собрать свои вещи в сумку, однако на нее нападает крупный бык. Животное попыталось сбить женщину с ног.

Отмечается, что очевидцы инцидента не пришли женщине на помощь. Свидетели нападения кричали туристке, чтобы та отступила и перестала пытаться оттолкнуть быка.

Причины, по которым животное оказалось на пляже, не уточняются. Информации о состоянии женщины, подвергшейся нападению быка, также не поступало.

До этого в Мексике мужчина с топором напал на туристку из Канады и ранил ее в голову. У пострадавшей началось обильное кровотечение, на место были вызваны парамедики, они перевязали женщине голову и госпитализировали ее.

Ранее матрос круизного лайнера пытался сбежать с судна и напал с ножницами на трех пассажиров.

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