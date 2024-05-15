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Блинкен объявил о возможном размещении ЗРК Patriot в Харькове

Блинкен: США и Украина обсудили размещение систем ПВО ЗРК Patriot в Харькове

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Global Look Press

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут разместить в Харькове. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, чьи слова приводит РИА Новости.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в ходе пресс-конференции во время рабочего визита в Киев.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее Блинкен заявил, что новый пакет помощи прибывает на Украину.

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