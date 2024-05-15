Блинкен объявил о возможном размещении ЗРК Patriot в Харькове

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут разместить в Харькове. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, чьи слова приводит РИА Новости.
Соответствующее заявление Блинкен сделал в ходе пресс-конференции во время рабочего визита в Киев.
До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Ранее Блинкен заявил, что новый пакет помощи прибывает на Украину.