Блинкен объявил о возможном размещении ЗРК Patriot в Харькове

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут разместить в Харькове. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, чьи слова приводит РИА Новости.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в ходе пресс-конференции во время рабочего визита в Киев.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее Блинкен заявил, что новый пакет помощи прибывает на Украину.