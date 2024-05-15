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Солдат ВСУ увезли в санаторий с моргом после ударов ВС РФ по Николаеву

Подпольщик Лебедев: после ударов по Николаеву пострадали около 40 солдат ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Почти 40 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) доставили в санаторий после ударов российских войск по объектам в Николаеве. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Тридцать семь раненых увезли в Дубки, бывший санаторий, которые на данный момент превращен в военный городок, в Дубках есть свой морг», — сообщил Лебедев.

По словам подпольщика, удары ВС РФ разрушили склад с топливом и цех, где производили детали для ракет и беспилотников, а также стоянку, на которой находились мобильные средства ПВО.

15 мая «РБК-Украина» сообщило о двух взрывах в Николаеве. По данным издания, после взрывов местные жители увидели столб дыма, поднимающийся в небо. Судя по его расположению, удар пришелся по промышленному объекту в городе, поскольку на некоторых фотографиях замечено множество опор ЛЭП. Вероятно, целью был объект энергетической инфраструктуры, отметили украинские СМИ.

Ранее российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове.

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