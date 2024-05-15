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Катар прогнозирует необходимость новых газовых проектов в мире после 2030 года

Катарский министр Аль-Кааби предрек нехватку предложения СПГ после 2030 года

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Depositphotos

Спрос на природный газ будет продолжать расти, и после 2030 года в мире потребуются новые проекты по его поставкам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики Катара Саад Аль-Кааби — одного из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ).

По его словам, если обеспечить разумные темпы экономического роста, то имеющихся сейчас предложений СПГ и планов по наращиванию поставок будет недостаточно, и в 2030-х годах понадобится новая фаза развития газовых проектов.

«Если у нас будет разумный экономический рост в дальнейшем, я думаю, вы увидите, что все это предложение и спрос сравняются, и вам понадобится еще одна фаза развития газа в 2030-х годах. Я не думаю, что газ уйдет когда-либо скоро», — сказал Аль-Кааби на Катарском экономическом форуме.

Рынок СПГ остается напряженным после начала конфликта между Россией и Украиной, который привел к сокращению поставок трубопроводного газа в Европу, вынудив континент импортировать больше сжиженного топлива. Ожидается, что он перейдет к профициту примерно с 2026 года из-за ввода новых производств СПГ, несмотря на задержки с некоторыми проектами в США.

Катар повышает свои мощности по производству СПГ до 126 млн тонн в год к 2027 году с нынешних 77 млн тонн. К концу десятилетия эмират рассчитывает выйти на 142 млн тонн в год, пишет издание.

До этого стало известно, что Европа снова обрела энергетическую зависимость от одной компании.

Ранее страны ЕС сократили закупки СПГ.

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