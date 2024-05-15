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Открытие Каннского фестиваля посмотрело рекордное количество человек

Более двух миллионов человек стали зрителями открытия Каннского кинофестиваля

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Открытие 77-го Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу Франции посмотрело рекордное количество человек. Об этом сообщила телекомпания France Télévisions.

Всего церемонию посмотрели 2,25 млн человек — 13,4% от общей аудитории телезрителей.

В 2021 году организаторы фестиваля прекратили партнерство с платным телеканалом Canal+ и решили показывать фестиваль бесплатно в эфире общественного телевидения.

В 2019 году церемонию открытия киносмотра на Canal+ посмотрели 402 тыс. зрителей, а в 2023 году на France Télévisions она заинтересовала 1,99 млн человек.

77-й Международный Каннский кинофестиваль открылся 13 мая. В этом году председателем жюри стала американский режиссер Грета Гервиг, снявшая «Леди Птицу» и «Барби».

В конкурсной программе заявлены 19 картин. Среди них сразу несколько работ мэтров кинематографа: Фрэнсис Форд Коппола привез на фестиваль свой новый фильм «Мегалополис», Дэвид Кроненберг представит «Саван», а Йоргос Лантимос презентует «Виды доброты». Также за главный приз посоревнуется англоязычная картина Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке».

Ранее фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката.

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