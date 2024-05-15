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В Санкт-Петербурге снова произошло ДТП с автобусом

В Санкт-Петербурге задымился очередной пассажирский автобус

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В Санкт-Петербурге на ходу задымился очередной пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости». Такие автобусы прозвали лазурными из-за яркого цвета.

«Белый дым валит из лазурного автобуса. Очевидцы сообщают, что автобус, двигающийся по маршруту «ЛомоносовКировский завод», загорелся», — говорится в сообщении.

Позже в транспортной компании «Питеравто» сообщили, что возгорания нет. Белый дым пошел из моторного отсека из-за антифриза, который попал на коллектор.

До этого лазурный автобус, как сказали очевидцы, превратился в печку из-за дыма на Парашютной улице.

Еще раньше в Санкт-Петербурге задымился другой автобус с пассажирами. Это произошло рядом с площадью Конституции. По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон.

За последнее время в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

До этого группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее сообщалось, что женщина выпрыгнула на ходу из загоревшегося китайского кроссовера GAC.

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