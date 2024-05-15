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Выступающая за сборную Румынии российская биатлонистка вернется в Россию

Биатлонистка сборной Румынии Ушкина вернется в расположение сборной России

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Евгений Тумашов/СБР/РИА «Новости»

Бывшая российская биатлонистка, выступающая за сборную Румынии, Наталья Ушкина вернется в расположение национальной команды. Об этом сообщил «Матч ТВ» тренер Максим Кугаевский, который тренирует сборную Тюменской области.

«Мы хотели бы усилить сервис на юниорском направлении. Поэтому пригласили в команду хорошего специалиста Александра Сарафанникова. Он согласился при условии, что его жена Наталья Ушкина тоже будет выступать за сборную Тюменской области», — заявил он.

В 2020 году уроженка Мордовии Ушкина объявила о своем желании выступать за сборную Румынии со следующего сезона. Однако она была включена в предварительный состав сборной России на сезон-2021/2022. 1 июня 2021 года Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил ее переход в румынскую команду.

Биатлонистка начинала с лыжных гонок, а в 2014 перешла в биатлон. Впервые приняла участие в юниорском чемпионате мира в 2015 году в Минске, где стала серебряным призером в эстафете. Наталья также заняла второе место на чемпионате России 2018 года в командной гонке.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка объяснила свой отказ от Игр-2024.

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