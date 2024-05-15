Мэр Харькова рассказала о ситуации с эвакуацией в городе

Власти пока не планирует эвакуировать население Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, в Харькове более восьми часов продолжается воздушная тревога, ночь прошла спокойно.

«Пока не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот сегодня мы принимаем в Харьков − приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия», — сказал Терехов.

По словам градоначальника, Харьков уже принял более 6 тысяч человек, всех разместили в общежитиях.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.