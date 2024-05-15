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В МВД потребовали жестко пресекать нарушения пребывания мигрантов в РФ

Колокольцев потребовал жестко пресекать нарушения пребывания мигрантов в России

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Глава МВД Владимир Колокольцев призвал жестко пресекать выдачу мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

»[Необходимо] наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования», — отметил Колокольцев.

До этого депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции.

Законопроект должен внести ряд изменений, которые помогут модернизировать законодательство, а также обеспечить национальную безопасность в миграционной сфере.

На сегодняшний день иностранцы, которым не требуется получение визы, могут находиться на территории РФ 90 дней в течении каждого периода в 180 суток.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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