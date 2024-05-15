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Рогов сообщил об успехах ВС РФ в Старомайорском на запорожском направлении

Рогов: бойцы армии РФ закрепились в центре села Старомайорское

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

«На Времевском направлении есть успехи у наших войск. В Старомайорском наши выбили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепились и гонят противника на север», — сообщил Рогов.

Он отметил, что за населенный пункт идут ожесточенные бои.

Села Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики. Украинские войска заняли эти села в ходе прошлогоднего контрнаступления.

15 мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области.

Позже Рогов заявил, что после взятия Работина продвижение ВС РФ ускорится на ореховском направлении, в том числе в районе села Вербового. По его словам, сейчас идет борьба за высоты, окружающие Работино. Значительная часть этих высот уже освобождена, отметил эксперт. Он добавил, что пока украинские военные контролируют высоты к северу от Работина, именно за них сейчас и идет борьба.

Ранее на Украине начали зачищать сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области.

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