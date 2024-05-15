Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ атаковали военную инфраструктуру в украинском Николаеве

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили склад ГСМ и цех ВСУ в Николаеве

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ракетному цеху, расположенным в украинском городе Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в населенном пункте зафиксировали «очень хороший» прилет. В результате оказалось, что бойцам Вооруженных сил РФ удалось поразить несколько объектов военной инфраструктуры.

«Развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА (беспилотные летательные аппараты — «Газета.Ru»). Стоянку с бандермобилями, так называемое ПВО (противовоздушная оборона — «Газета.Ru») на колесах, вместе с БК (боекомплектом — «Газета.Ru»)», — уточнил источник агентства.

Также он обратил внимание, что во время атаки около 40 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения. Как сказал Лебедев, их транспортировали в бывший санаторий «Дубки». После начала российской специальной военной операции (СВО) территория этого учреждения была отдана под военный городок.

Вместе с этим координатор подполья рассказал, что после ударов на упомянутых объектах украинских войск начались пожары. Однако сотрудники оперативных служб еще не приступили к тушению, так как здесь продолжаются взрывы.

Днем 15 мая газета «РБК-Украина» сообщила о двух взрывах в городе Николаеве. В материале отмечалось, что после этого местные жители заметили поднимающийся в небо столб дыма.

Ранее украинский беженец помог ВС РФ уничтожить секретный склад с оружием ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами