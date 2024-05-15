ВС РФ атаковали военную инфраструктуру в украинском Николаеве

Российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ракетному цеху, расположенным в украинском городе Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в населенном пункте зафиксировали «очень хороший» прилет. В результате оказалось, что бойцам Вооруженных сил РФ удалось поразить несколько объектов военной инфраструктуры.

«Развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА (беспилотные летательные аппараты — «Газета.Ru»). Стоянку с бандермобилями, так называемое ПВО (противовоздушная оборона — «Газета.Ru») на колесах, вместе с БК (боекомплектом — «Газета.Ru»)», — уточнил источник агентства.

Также он обратил внимание, что во время атаки около 40 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения. Как сказал Лебедев, их транспортировали в бывший санаторий «Дубки». После начала российской специальной военной операции (СВО) территория этого учреждения была отдана под военный городок.

Вместе с этим координатор подполья рассказал, что после ударов на упомянутых объектах украинских войск начались пожары. Однако сотрудники оперативных служб еще не приступили к тушению, так как здесь продолжаются взрывы.

Днем 15 мая газета «РБК-Украина» сообщила о двух взрывах в городе Николаеве. В материале отмечалось, что после этого местные жители заметили поднимающийся в небо столб дыма.

Ранее украинский беженец помог ВС РФ уничтожить секретный склад с оружием ВСУ.