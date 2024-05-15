Применение ВС РФ боевого робота «Скорпион» попало на видео

Вооруженные силы РФ использовали робототехнический комплекс «Скорпион», чтобы поразить позиции украинской армии. Видеозапись с применением робота-камикадзе на Украине опубликовали в Telegram-канале отряда «Русские ястребы».

На кадрах можно увидеть, как колесный робот-камикадзе едет к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красногоровки. Оператор довел роботизированное боевое устройство к опорному пункту ВСУ и взорвал его. Комплекс был использован «Русскими ястребами» и военнослужащими 110-й бригады первого армейского корпуса.

В сообщении отмечается, что «Скорпион-М» показал «высокую надежность и проходимость, а также боевую эффективность при выполнении задач по уничтожению опорных пунктов и огневых средств противника».

До этого гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что роботы — подавители беспилотников начали прикрывать эвакуационные группы в зоне специальной военной операции.

Ранее инженеры из Ростова сделали и показали на видео боевого робота-крокодила.