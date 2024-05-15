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Пушилин заявил о планах по взятию под контроль четырех городов

Пушилин заявил о планах взять под контроль Красноармейск, Краматорск и Славянск

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин на полях Исламского форума в Казани заявил журналистам, что необходимо взять под контроль Красноармейск, Константиновку, Краматорск и Славянск. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что российские военные передвигаются вперед в ДНР, грамотно выстраивают тактику продвижения и не дают украинским войскам закрепиться.

Пушилин добавил, что успех ВС РФ фиксируется на многих участках линии боевого соприкосновения.

15 мая Минобороны РФ сообщило, что группировка «Днепр» взяла под полный контроль населенный пункт Работино в Запорожской области.

Кроме того, российские войска вошли в поселок Глубокое и село Лукьянцы Харьковской области.

До этого генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции».

Ранее сообщалось, что украинские войска перебрасывают резервы в Харьковскую область.

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